von Poehl (Meier) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Poehl (Meier) Olga

Место рождения

Гамбург

Дата рождения

11.11.1878

Дата смерти

14.06.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1901

Муж: Пель Rudolf

Рождение ребёнка
11.09.1902

Дочь: Gertrud

Отец ребёнка: Пель Rudolf

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.11.1903

Сын: Von Poehl Woldemar Paul

Отец ребёнка: Пель Rudolf

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.05.1905

Сын: Von Poehl Andreas

Отец ребёнка: Пель Rudolf

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.06.1965
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