von Poehl (Meier) Olga
Место рождения
Дата рождения11.11.1878
Дата смерти14.06.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1901
Муж: Пель Rudolf
Рождение ребёнка
11.09.1902
Дочь: Gertrud
Отец ребёнка: Пель Rudolf
Рождение ребёнка
04.11.1903
Отец ребёнка: Пель Rudolf
Рождение ребёнка
02.05.1905
Сын: Von Poehl Andreas
Отец ребёнка: Пель Rudolf
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.06.1965