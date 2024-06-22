Каплуновская Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Каплуновский Тимофей Ефимов
Отец ребёнка: Каплуновский Ефим Лаврентиев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Каплуновская) Наталия Ефимова
Отец ребёнка: Каплуновский Ефим Лаврентиев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Каплуновская) Параскева Ефимова
Отец ребёнка: Каплуновский Ефим Лаврентиев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Каплуновский Тимофей Ефимов
Отец ребёнка: Каплуновский Ефим Лаврентиев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Каплуновский Леонтий Ефимов
Отец ребёнка: Каплуновский Ефим Лаврентиев
Место жительства
1835 ст.
Марченковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно