Каплуновская Евгения 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каплуновская Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплуновский Ефим Лаврентиев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Каплуновский Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Каплуновский Ефим Лаврентиев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Каплуновская) Наталия Ефимова

Отец ребёнка: Каплуновский Ефим Лаврентиев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Каплуновская) Параскева Ефимова

Отец ребёнка: Каплуновский Ефим Лаврентиев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Каплуновский Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Каплуновский Ефим Лаврентиев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Каплуновский Леонтий Ефимов

Отец ребёнка: Каплуновский Ефим Лаврентиев

Место жительства
1835 ст.
Марченковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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