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Логачева (Антонова) Галина Анатольевна
Логачева (Антонова) Галина Анатольевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
29.08.1958
Пол
Женский
Отец
Антонов Анатолий Михайлович
1929 г.р.
Мать
Антонова (Ауцграф) Алида Александра Жанновна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1958
Отец:
Антонов Анатолий Михайлович
Мать:
Антонова Алида Александра Жанновна
Москва
, город федерального значения Москва
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