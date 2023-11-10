Логачева (Антонова) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачева (Антонова) Галина Анатольевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1958

Отец: Антонов Анатолий Михайлович

Мать: Антонова Алида Александра Жанновна

Москва, город федерального значения Москва
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