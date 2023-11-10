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Морозов Моисей Андреев

Место рождения

Дрезна, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Морозов Андрей Петров

Мать: Березовская Вера Кириллова

Дрезна, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
11.11.1905 ст.

Жена: Морозова Капитолина Иванова

Юркино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1909 ст.

Дочь: Глафира Моисеева

Мать ребёнка: Морозова Капитолина Иванова

Новая, Новинская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1910 ст.

Дочь: Зоя Моисеева

Мать ребёнка: Морозова Капитолина Иванова

Новая, Новинская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.

Сын: Морозов Сергей Моисеев

Мать ребёнка: Морозова Капитолина Иванова

Новая, Новинская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1914 ст.

Сын: Морозов Серафим Моисеев

Мать ребёнка: Морозова Капитолина Иванова

Новая, Новинская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1916 ст.

Сын: Морозов Владимир Моисеев

Мать ребёнка: Морозова Капитолина Иванова

Аверкиево, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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