Морозов Моисей Андреев
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: Морозов Андрей Петров
Бракосочетание
11.11.1905 ст.
Юркино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1909 ст.
Дочь: Глафира Моисеева
Мать ребёнка: Морозова Капитолина Иванова
Рождение ребёнка
25.03.1910 ст.
Дочь: Зоя Моисеева
Мать ребёнка: Морозова Капитолина Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.
Мать ребёнка: Морозова Капитолина Иванова
Рождение ребёнка
11.05.1914 ст.
Мать ребёнка: Морозова Капитолина Иванова
Рождение ребёнка
?.04.1916 ст.
Мать ребёнка: Морозова Капитолина Иванова
Аверкиево, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно