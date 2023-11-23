(Дейнега) Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дейнега Иван Архипович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Дейнега Иван Архипович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Дейнега Иван Архипович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Дейнега Иван Архипович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Дейнега Иван Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно