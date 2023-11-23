(Дейнега) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дейнега) Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дейнега Иван Архипович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Дейнега Иван Архипович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Дейнега Иван Архипович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Дейнега Иван Иванович

Отец ребёнка: Дейнега Иван Архипович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Дейнега Василий Иванович

Отец ребёнка: Дейнега Иван Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дейнега Иван Архипович

Смерть
Неизвестно
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