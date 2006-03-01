Соловьёва (Владимирова) Апполинария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Владимирова) Апполинария Дмитриевна

Место рождения

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

17.10.1910

Дата смерти

01.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1910

Отец: Владимиров Дмитрий Владимирович

Мать: Владимирова Александра Яковлевна

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Крещение
18.10.1910
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111а, 7об-8, Восприемница из д. Скородново крестьянская жена Мария Алексеевна
Бракосочетание
16.01.1931

Муж: Соловьёв Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
04.11.1932

Сын: Соловьёв Николай Константинович

Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Соловьёва Нина Константиновна

Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.09.1935

Дочь: Вихарева Ангелина Константиновна

Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.09.1940

Дочь: Чистякова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.04.1944

Сын: Соловьёв Александр Константинович

Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Награда
06.03.1952
От имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 11.02.1952 награждена медалью "Медаль Материнства" I степени (Б №761920)
Награда
23.04.2005
Указом Президента РФ от 28.02.2004 награждена юбилейной медалью "60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 гг." (А №8060898)
Смерть
01.03.2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Ковалёво, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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