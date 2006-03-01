Соловьёва (Владимирова) Апполинария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1910
Дата смерти01.03.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1910
Крещение
18.10.1910
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111а, 7об-8, Восприемница из д. Скородново крестьянская жена Мария Алексеевна
Бракосочетание
16.01.1931
Рождение ребёнка
04.11.1932
Сын: Соловьёв Николай Константинович
Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Соловьёва Нина Константиновна
Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
20.09.1935
Дочь: Вихарева Ангелина Константиновна
Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
27.09.1940
Дочь: Чистякова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
14.04.1944
Сын: Соловьёв Александр Константинович
Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
09.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
31.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьёв Константин Сергеевич
Награда
06.03.1952
От имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 11.02.1952 награждена медалью "Медаль Материнства" I степени (Б №761920)
Награда
23.04.2005
Указом Президента РФ от 28.02.2004 награждена юбилейной медалью "60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 гг." (А №8060898)
Смерть
01.03.2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Ковалёво, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область