Тарасов Козьма (Коземка) Яковлев
Место рожденияДер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Тарасов Якушко Дмитриев
Мать: не указана
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678