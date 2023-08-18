Тарасов Козьма (Коземка) Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Козьма (Коземка) Яковлев

Место рождения

Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Тарасов Якушко Дмитриев

Мать: не указана

Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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