Ашихмина (Леванова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина (Леванова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1963

Отец: Леванов Николай Степанович

Мать: Леванова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
10.04.1985

Дочь: Ашихмина Марина

Отец ребёнка: Ашихмин ?

Рождение ребёнка
24.11.1987

Дочь: Ашихмина Екатерина

Отец ребёнка: Ашихмин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин ?

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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