Ашихмина (Леванова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1963
Рождение ребёнка
10.04.1985
Дочь: Ашихмина Марина
Отец ребёнка: Ашихмин ?
Рождение ребёнка
24.11.1987
Дочь: Ашихмина Екатерина
Отец ребёнка: Ашихмин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ашихмин ?
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область