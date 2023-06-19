Холмогоров Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.06.2011
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.11.2012
Дочь: Холмогорова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Холмогорова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
24.12.2015
Сын: Холмогоров Василий Андреевич
Мать ребёнка: Холмогорова Ольга Сергеевна