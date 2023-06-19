Холмогоров Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холмогоров Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.06.2011

Жена: Холмогорова Ольга Сергеевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.11.2012

Дочь: Холмогорова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Холмогорова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
24.12.2015

Сын: Холмогоров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Холмогорова Ольга Сергеевна

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