Назмутдинов Ахат Анварович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1951
Дата смерти30.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1951
Отец: Назмутдинов Анвар
Мать: Назмутдинова Закира
Рождение ребёнка
01.01.1976
Сын: Назмутдинов Райхан Ахатович
Мать ребёнка: Назмутдинова Фанзиля Асхатовна
Бикбулово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.05.2023