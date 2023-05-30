Назмутдинов Ахат Анварович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазмутдинов Ахат Анварович

Назмутдинов Ахат Анварович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1951

Дата смерти

30.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1951

Отец: Назмутдинов Анвар

Мать: Назмутдинова Закира

Рождение ребёнка
01.01.1976

Сын: Назмутдинов Райхан Ахатович

Мать ребёнка: Назмутдинова Фанзиля Асхатовна

Бикбулово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.05.2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close