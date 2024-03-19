Ищик Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищик Людмила
Отец ребёнка: Ищик Олег Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
29.07.1990
Дочь: Гайнетдинова Екатерина Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.01.1996
Отец ребёнка: Ищик Олег Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.2000
Дочь: Рак Елизавета Ооеговна
Отец ребёнка: Ищик Олег Яковлевич