Ищик Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищик Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищик Людмила

Отец ребёнка: Ищик Олег Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
29.07.1990

Дочь: Гайнетдинова Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.01.1996

Сын: Ищик Евгений Олегович

Отец ребёнка: Ищик Олег Яковлевич

Рождение ребёнка
19.09.2000

Дочь: Рак Елизавета Ооеговна

Отец ребёнка: Ищик Олег Яковлевич

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