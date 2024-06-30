Никитенко Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко Дмитрий

Место рождения

Семёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл

Дата рождения

07.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитенко (Кабанова) Мария

Рождение ребёнка
27.08.2005

Дочь: (Никитенко) Анна

Мать ребёнка: Никитенко (Кабанова) Мария

Рождение ребёнка
08.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитенко (Кабанова) Мария

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