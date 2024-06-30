Никитенко Дмитрий
Место рожденияСемёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл
Дата рождения07.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.2005
Дочь: (Никитенко) Анна
Мать ребёнка: Никитенко (Кабанова) Мария
Рождение ребёнка
08.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитенко (Кабанова) Мария