Вахтель Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1879 год - одесский мещанин.
Рождение ребёнка
15.03.1879 ст.
Сын: Вахтель Владимир Александрович
Мать ребёнка: Вахтель Надежда Степановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно