Вахтель Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахтель Александр Владимирович

Вахтель Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1879 год - одесский мещанин.
Рождение ребёнка
15.03.1879 ст.

Сын: Вахтель Владимир Александрович

Мать ребёнка: Вахтель Надежда Степановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахтель Надежда Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close