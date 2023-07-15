Шмелев Яков Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелев Яков Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1981

Отец: Шмелев Евгений Михайлович

Мать: Шмелева Людмила Дмитриевна

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