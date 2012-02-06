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Смольникова Мирослава
Смольникова Мирослава
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.2012
Пол
Женский
Отец
Шпагин Дмитрий Евгеньевич
1993 г.р.
Мать
Смольникова Дарья Алексеевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2012
Отец:
Шпагин Дмитрий Евгеньевич
Мать:
Смольникова Дарья Алексеевна
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