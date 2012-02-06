Смольникова Мирослава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольникова Мирослава

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2012

Отец: Шпагин Дмитрий Евгеньевич

Мать: Смольникова Дарья Алексеевна

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