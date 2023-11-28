Лежнева (Постникова) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежнева (Постникова) Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Постников Федор

Мать: Постникова Анна

Рождение ребёнка
27.09.1965

Сын: Лежнев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Лежнев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лежнев Николай Александрович

Отец ребёнка: Лежнев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лежнев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лежнев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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