Лежнева (Постникова) Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Постников Федор
Мать: Постникова Анна
Рождение ребёнка
27.09.1965
Сын: Лежнев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Лежнев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лежнев Николай Александрович
Отец ребёнка: Лежнев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лежнев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лежнев Александр Иванович
Смерть
Неизвестно