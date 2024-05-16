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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий ?

Отец ребёнка: Новицкий Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Юлик

Отец ребёнка: Новицкий Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Ольга

Отец ребёнка: Новицкий Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Лидия

Отец ребёнка: Новицкий Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Гертруда

Отец ребёнка: Новицкий Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новицкий Константин

Смерть
Неизвестно

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