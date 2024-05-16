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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий ?
Отец ребёнка: Новицкий Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Юлик
Отец ребёнка: Новицкий Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Ольга
Отец ребёнка: Новицкий Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Лидия
Отец ребёнка: Новицкий Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Гертруда
Отец ребёнка: Новицкий Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новицкий Константин
Смерть
Неизвестно