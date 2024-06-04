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(Смирнова) Ульяна Иванова

Место рождения

поч. Козьминской Смирнова, погост на Сорвишских горах, вотчины Предтеченского монастыря, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Смирнов Иван (Ивашко) Афонасьев

Мать: Смирнова Марфа Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710

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