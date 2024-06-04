(Смирнова) Ульяна Иванова
Место рожденияпоч. Козьминской Смирнова, погост на Сорвишских горах, вотчины Предтеченского монастыря, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710