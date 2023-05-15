Иванов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей Николаевич

Место рождения

с. Старая Рачейка Сызранского района

Дата рождения

24.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Старая Рачейка Сызранского района
Бракосочетание
05.09.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.2009

Дочь: Иванова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
11.11.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Сызрань, Сызрань, Самарская область
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