Иванов Алексей Николаевич
Место рожденияс. Старая Рачейка Сызранского района
Дата рождения24.12.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Старая Рачейка Сызранского района
Бракосочетание
05.09.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.2009
Дочь: Иванова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
11.11.2012
Жена: скрыто настройками приватности