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Казакевич Никон Герасимович

Место рождения

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

01.08.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Казакевич Александр Никонович

Мать ребёнка: Казакевич Елизавета Борисовна

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Головнёва Устиния Никоновна

Мать ребёнка: Казакевич Елизавета Борисовна

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1875 ст.

Сын: Казакевич Матвей Никонович

Мать ребёнка: Казакевич Елизавета Борисовна

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакевич Елизавета Борисовна

Смерть
01.08.1908 ст.
Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
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