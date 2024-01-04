Казакевич Никон Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти01.08.1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Казакевич Александр Никонович
Мать ребёнка: Казакевич Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Головнёва Устиния Никоновна
Мать ребёнка: Казакевич Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
16.11.1875 ст.
Сын: Казакевич Матвей Никонович
Мать ребёнка: Казакевич Елизавета Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1908 ст.