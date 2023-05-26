Меньщикова (Гагарина) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гагарин Алексей
Мать: Гагарина Анна
Рождение ребёнка
20.03.1905
Дочь: Васнина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович
д. Давыдовка Крутоложского сельского совета Лысьвенского района Молотовской области
Рождение ребёнка
08.11.1906
Сын: Меньщиков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
12.05.1909
Сын: Меньщиков Павел Михайлович
Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньщиков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньщикова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович
Умерла в 9 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньщикова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньщикова Иларья Михайловна
Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешкова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньщиков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович
Смерть
Неизвестно