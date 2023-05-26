Меньщикова (Гагарина) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Гагарина) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гагарин Алексей

Мать: Гагарина Анна

Рождение ребёнка
20.03.1905

Дочь: Васнина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович

д. Давыдовка Крутоложского сельского совета Лысьвенского района Молотовской области
Рождение ребёнка
08.11.1906

Сын: Меньщиков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
12.05.1909

Сын: Меньщиков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньщиков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньщикова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович

Умерла в 9 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньщикова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньщикова Иларья Михайловна

Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешкова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньщиков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Меньщиков Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно
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