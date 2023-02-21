Путырская Чупринина Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путырская Чупринина Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупринин Василий

Мать: Чупринина Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакадоров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупринин Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путырская Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Путырский Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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