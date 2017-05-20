Игонин Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгонин Андрей Юрьевич

Игонин Андрей Юрьевич

Место рождения

г. Рига

Дата рождения

07.08.1963

Дата смерти

20.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1937 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Игонина Лидия Михайловна

г. Рига
Бракосочетание
22.06.1985

Жена: скрыто настройками приватности

г. Калининград Дворец счастья
Рождение ребёнка
30.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Калининград Калининиградской обл
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.2017
г Калининград Калининиградской обл
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Цветковское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close