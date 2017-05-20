Игонин Андрей Юрьевич
Место рожденияг. Рига
Дата рождения07.08.1963
Дата смерти20.05.2017
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Игонина Лидия Михайловна
г. Рига
Бракосочетание
22.06.1985
Жена: скрыто настройками приватности
г. Калининград Дворец счастья
Рождение ребёнка
30.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Калининград Калининиградской обл
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.2017
г Калининград Калининиградской обл
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Цветковское кладбище