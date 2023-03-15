Малышева (Баландина) Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Баландина) Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Баландин Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1919

Муж: Малышев Филипп

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Ф: Р2854, ОП.7, Д.27, Л.505
Работа или профессия
Неизвестно
Бессоновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
земледелие
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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