Малышева (Баландина) Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Баландин Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1919
Муж: Малышев Филипп
Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Ф: Р2854, ОП.7, Д.27, Л.505
Работа или профессия
Неизвестно
Бессоновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
земледелие
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно