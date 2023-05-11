Зеркаль Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеркаль Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1886

Дочь: Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Зеркаль Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1895

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Зеркаль Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1897

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Зеркаль Агриппина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеркаль Агриппина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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