Зеркаль Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1886
Дочь: Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Зеркаль Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1895
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Зеркаль Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1897
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Зеркаль Агриппина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно