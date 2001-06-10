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(Яндалин) Людмила

Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

04.08.1931

Дата смерти

10.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1931

Отец: Яндалин Сергей Иванович (Ненастоящее Имя)

Мать: Яндалин (Крестьянова) Антонина

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
09.10.1959

Муж: Чмыхалов Владимир

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.10.1961

Дочь: Поварницына (Чмыхалова) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Чмыхалов Владимир

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.04.1963

Сын: Чмыхалов Александр

Отец ребёнка: Чмыхалов Владимир

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
10.06.2001
Украинка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Прапорщиково, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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