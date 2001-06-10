(Яндалин) Людмила
Место рождения
Дата рождения04.08.1931
Дата смерти10.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1931
Бракосочетание
09.10.1959
Муж: Чмыхалов Владимир
Рождение ребёнка
07.10.1961
Дочь: Поварницына (Чмыхалова) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Чмыхалов Владимир
Рождение ребёнка
27.04.1963
Сын: Чмыхалов Александр
Отец ребёнка: Чмыхалов Владимир
Смерть
10.06.2001
Украинка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Прапорщиково, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область