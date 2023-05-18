Кузнецова Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1964
Дочь: Кузнецова Ольга Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Людмила Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Марина Игоревна
Отец ребёнка: не указан