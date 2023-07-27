(Соколовы) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соколовы) Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Соколовы Михаил Анисимович

Мать: Соколовы Елизавета

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