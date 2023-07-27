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(Соколовы) Евгения Михайловна
(Соколовы) Евгения Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1944
Пол
Женский
Отец
Соколовы Михаил Анисимович
1922 г.р.
Мать
Соколовы Елизавета
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец:
Соколовы Михаил Анисимович
Мать:
Соколовы Елизавета
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