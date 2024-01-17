Изюрова Надежда Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1972
Сын: Изюров Александр Александрович
Отец ребёнка: Изюров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Изюров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пуклич Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Изюров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Изюров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изюров Виктор Александрович
Отец ребёнка: Изюров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изюров Михаил Александрович
Отец ребёнка: Изюров Александр
Смерть
Неизвестно