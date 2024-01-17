Изюрова Надежда Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюрова Надежда Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1972

Сын: Изюров Александр Александрович

Отец ребёнка: Изюров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изюров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пуклич Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Изюров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Изюров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изюров Виктор Александрович

Отец ребёнка: Изюров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изюров Михаил Александрович

Отец ребёнка: Изюров Александр

Смерть
Неизвестно
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