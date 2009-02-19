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Шкитин Савелий Олегович
Шкитин Савелий Олегович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.2009
Пол
Мужской
Отец
Шкитин Олег
Мать
Шкитина Светлана
Дети
Не указаны
Добавил:
КЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.2009
Отец:
Шкитин Олег
Мать:
Шкитина Светлана
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