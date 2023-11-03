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(незак.) Дарья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: Агрофена Семеновна

Смерть
Неизвестно
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