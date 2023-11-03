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(незак.) Дарья Егорова
(незак.) Дарья Егорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1797
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Суковатицина) Агрофена Семеновна
Около 1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать:
Агрофена Семеновна
Смерть
Неизвестно
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