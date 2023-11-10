Саломахин Еремей Данилович
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1648
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1648
Отец: Яна Данила Насонович
Мать: не указана
Военная служба
С 1659
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1669
Сын: Соломахин Никита Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1678
Сын: Яна Иван Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смагина неизвестно Еремеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яна Сенька Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно