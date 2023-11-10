Саломахин Еремей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломахин Еремей Данилович

Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 01.01.1648

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1648

Отец: Яна Данила Насонович

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 1659
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1669

Сын: Соломахин Никита Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1678

Сын: Яна Иван Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смагина неизвестно Еремеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яна Сенька Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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