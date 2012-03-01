(Васильева) Александра
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти01.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Васильев Михаил
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
04.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Юрий
Отец ребёнка: Смирнов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Михаил
Смерть
01.03.2012