(Васильева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Александра

Место рождения

Раздор, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

01.03.2012

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Васильев Михаил

Мать: Ольга

Раздор, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Михаил

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Юрий

Отец ребёнка: Смирнов Михаил

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михаил

Смерть
01.03.2012
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
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