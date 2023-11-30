Кадышников (Кадошников) Мирон Исакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников (Кадошников) Мирон Исакович

Место рождения

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кадошников Исак Иванов

Мать: Кадошникова Марья Козмина

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Место жительства
1834
Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кадошникова Александра Мироновна

Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кадошников Тимофей Миронович

Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кадочников Михаил Миронович

Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кадошникова Анна Мироновна

Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кадошникова Дарья Мироновна

Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кадошникова Марья Мироновна

Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кадошникова Афанасия Мироновна

Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кадошников Афанасий Миронович

Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Смерть
Неизвестно
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