Кадышников (Кадошников) Мирон Исакович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Кадошников Исак Иванов
Место жительства
1834
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кадошникова Александра Мироновна
Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кадошников Тимофей Миронович
Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кадочников Михаил Миронович
Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кадошникова Анна Мироновна
Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кадошникова Дарья Мироновна
Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кадошникова Марья Мироновна
Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кадошникова Афанасия Мироновна
Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кадошников Афанасий Миронович
Мать ребёнка: Кадошникова Зеновья Ерофеевна
Смерть
Неизвестно