Афрасинья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афрасинья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Павел Александрович

Отец ребёнка: Александр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Яков Александрович

Отец ребёнка: Александр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Александрович

Отец ребёнка: Александр Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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