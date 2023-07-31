Афрасинья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Павел Александрович
Отец ребёнка: Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Яков Александрович
Отец ребёнка: Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Александрович
Отец ребёнка: Александр Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Леонтьевич
Смерть
Неизвестно