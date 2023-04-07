Кравцов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравцова Мария
Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов НИколай
Мать ребёнка: Кравцова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравцова Мария
Смерть
Неизвестно