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Коновалов Василий

Место рождения

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Коновалов Антон

Мать: Коновалова Ольга

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ася

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ася

Смерть
Неизвестно
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