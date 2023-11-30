Коновалов Василий
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Коновалов Антон
Мать: Коновалова Ольга
Рождение ребёнка
02.05.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ася
Смерть
Неизвестно