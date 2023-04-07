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Екатерина Гавриловна
Екатерина Гавриловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1766
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гавриил Ильич
1738 г.р.
Мать
Мавра Филиппова
1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец:
Гавриил Ильич
Мать:
Мавра Филиппова
Смерть
Неизвестно
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