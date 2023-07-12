Граненова (Виноградова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граненова (Виноградова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1950

Отец: не указан

Мать: Виноградова Фаина Павловна

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