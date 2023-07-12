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Граненова (Виноградова) Татьяна Владимировна
Граненова (Виноградова) Татьяна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.1950
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Виноградова Фаина Павловна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1950
Отец: не указан
Мать:
Виноградова Фаина Павловна
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