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Казанцев Владимир Сергеевич
Казанцев Владимир Сергеевич
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Древо
Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
18.01.1991
Пол
Мужской
Отец
Казанцев Сергей Николаевич
1960 г.р.
Мать
Казанцева (Илларионова) Вера Борисовна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1991
Отец:
Казанцев Сергей Николаевич
Мать:
Казанцева Вера Борисовна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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