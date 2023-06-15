Селиванов Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1953

Отец: Селиванов Федор

Мать: Селиванова Анна

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