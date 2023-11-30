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Сергей Сафронович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: Сафрон Алексеевич

Мать: Анна Григорьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
1810 ст.
Отдан в рекруты в 1810 году
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Таисина Матрёна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-24 У отданного в службу кр-на Сергея Сафронова Восприемники: Воинка - Павел Никифоров и кр-на Михаила Терентьева жена Евдокия Кириллова
Смерть
Неизвестно
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