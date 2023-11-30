Сергей Сафронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец: Сафрон Алексеевич
Мать: Анна Григорьевна
Военная служба
1810 ст.
Отдан в рекруты в 1810 году
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Таисина Матрёна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
ГАКО 33-4-24 У отданного в службу кр-на Сергея Сафронова Восприемники: Воинка - Павел Никифоров и кр-на Михаила Терентьева жена Евдокия Кириллова
Смерть
Неизвестно