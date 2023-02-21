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Чаринцев Михаил Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1862

Отец: Чарынцов Кирило Петрович

Мать: Мамонтова Елисавета Васильевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Чаринцев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Соснина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1887

Дочь: Чаринцева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Соснина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.12.1889

Дочь: Чаринцева Евгенья Михайловна

Мать ребёнка: Соснина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
15.05.1894

Дочь: Чаринцева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Соснина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
05.05.1897

Дочь: Чаринцева Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Соснина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Чаринцев Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Соснина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: Чаринцева Таисья Михайловна

Мать ребёнка: Соснина Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснина Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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