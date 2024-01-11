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Бикаматов Нигъмәтулла

Место рождения

д. Тавзар Балтасинской волости,Казанского уезда, Казанской губернии

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Апейков Бикәмәт

Мать: Ишибрбан

д. Тавзар Балтасинской волости,Казанского уезда, Казанской губернии
Рождение ребёнка
1798

Сын: Нигматуллин Хибатулла

Мать ребёнка: Шарифа

д. Тавзар Балтасинской волости,Казанского уезда, Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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