Бикаматов Нигъмәтулла
Место рожденияд. Тавзар Балтасинской волости,Казанского уезда, Казанской губернии
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Апейков Бикәмәт
Мать: Ишибрбан
д. Тавзар Балтасинской волости,Казанского уезда, Казанской губернии
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Шарифа
д. Тавзар Балтасинской волости,Казанского уезда, Казанской губернии
Смерть
Неизвестно