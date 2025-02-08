Дронова (Сорокина) Антонина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения14.07.1911
Дата смерти06.03.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гревцев Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гревцев Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
30.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
28.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Михаил Гаврилович
Долиновка, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
06.03.1991
Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край