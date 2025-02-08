Дронова (Сорокина) Антонина Трофимовна 14.07.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова (Сорокина) Антонина Трофимовна

Место рождения

Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

14.07.1911

Дата смерти

06.03.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.
1917 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1911

Отец: Сорокин Трофим Семенович

Мать: Сорокина Мария Кузьминична

Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гревцев Федор Алексеевич

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гревцев Федор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
23.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гревцев Федор Алексеевич

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
28.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Михаил Гаврилович

Долиновка, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
06.03.1991
Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край

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