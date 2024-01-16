Ордина (Харюкова) Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Харюкова) Анна Назаровна

Место рождения

д. Дор Енангской волости

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Харюков Назар

Мать: не указана

д. Дор Енангской волости
Рождение ребёнка
1731

Сын: Ордин Гурей (Гурий) Кириллович

Отец ребёнка: Ордин Кирилл Степанович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Колосова Параскева Кирилловна

Отец ребёнка: Ордин Кирилл Степанович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Кирилл Степанович

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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