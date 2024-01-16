Ордина (Харюкова) Анна Назаровна
Место рожденияд. Дор Енангской волости
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Харюков Назар
Мать: не указана
д. Дор Енангской волости
Рождение ребёнка
1731
Сын: Ордин Гурей (Гурий) Кириллович
Отец ребёнка: Ордин Кирилл Степанович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Колосова Параскева Кирилловна
Отец ребёнка: Ордин Кирилл Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно