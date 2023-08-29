Семянищев Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Семянищев Алексей
Мать ребёнка: Семянищева Мария Степановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Семянищев Владимр
Мать ребёнка: Семянищева Мария Степановна
Рождение ребёнка
15.11.1925
Сын: Семянищев Петр
Мать ребёнка: Семянищева Мария Степановна
Смерть
Неизвестно