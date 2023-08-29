Семянищев Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семянищев Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Семянищев Алексей

Мать ребёнка: Семянищева Мария Степановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Семянищев Владимр

Мать ребёнка: Семянищева Мария Степановна

Рождение ребёнка
15.11.1925

Сын: Семянищев Петр

Мать ребёнка: Семянищева Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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