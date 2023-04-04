Штейман Шолом
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
После 1942
Жена: Маня
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маня
Смерть
Неизвестно