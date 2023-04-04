Штейман Шолом — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтейман Шолом

Штейман Шолом

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сима

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сима

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сима

Бракосочетание
После 1942

Жена: Маня

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маня

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close