Агузанова Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.09.1832 ст.
Муж: не указан
Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно