Агузанова Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агузанова Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.09.1832 ст.

Муж: не указан

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: не указан

Куяново, Первомайский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агузанов Алексей Кириллов

Место жительства
Неизвестно
Куяново, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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