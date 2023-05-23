Пикин Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Пикин Илья Фёдорович
Мать: Пикина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
21.10.1952
Дочь: Назарова Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Пикина Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
15.04.1954
Мать ребёнка: Пикина Зинаида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990