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Пикин Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Пикин Илья Фёдорович

Мать: Пикина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
21.10.1952

Дочь: Назарова Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Пикина Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
15.04.1954

Сын: Пикин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Пикина Зинаида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикина Зинаида Александровна

Смерть
1990
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